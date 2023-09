La Comédie au Zénith Zénith de Pau Pau, 12 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pour la Comédie au Zénith 2023/2024, la Ville et le Zénith de Pau ont sélectionné

les plus récentes et meilleures nouveautés de comédie de boulevard. Et toujours

une ribambelle de stars qui viendront à Pau pour chatouiller nos zygomatiques. La

billetterie ouvrira le 1er février.

4 spectacles au programme: Berlin Berlin le 12 novembre 2023, Je préfère qu’on reste ensemble le 14 janvier 2024, Une idée géniale le 13 février 2024 et Les Pigeons le 10 avril 2024..

2023-11-12 fin : 2024-04-10 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For Comédie au Zénith 2023/2024, the City of Pau and Zénith de Pau have selected

the latest and greatest in boulevard comedy. And always

a bevy of stars coming to Pau to tickle our funny bones. The

ticket sales open on February 1.

4 shows on the program: Berlin Berlin on November 12, 2023, Je préfère qu’on reste ensemble on January 14, 2024, Une idée géniale on February 13, 2024 and Les Pigeons on April 10, 2024.

Para la Comédie au Zénith 2023/2024, la ciudad de Pau y Zénith de Pau han seleccionado

lo último y lo mejor de la comedia de bulevar. Y siempre

una multitud de estrellas que vendrán a Pau para hacernos reír. La

taquilla abre el 1 de febrero.

el programa incluye 4 espectáculos: Berlin Berlin el 12 de noviembre de 2023, Je préfère qu’on reste ensemble el 14 de enero de 2024, Une idée géniale el 13 de febrero de 2024 y Les Pigeons el 10 de abril de 2024.

Für Comédie au Zénith 2023/2024 haben die Stadt und der Zénith de Pau Folgendes ausgewählt

die neuesten und besten Neuheiten der Boulevardkomödie zusammengestellt. Und immer

eine ganze Reihe von Stars, die nach Pau kommen werden, um unser Zygomatismus zu kitzeln. Die

kartenvorverkauf beginnt am 1. Februar.

es stehen 4 Shows auf dem Programm: Berlin Berlin am 12. November 2023, Je préfère qu’on reste ensemble am 14. Januar 2024, Une idée géniale am 13. Februar 2024 und Les Pigeons am 10. April 2024.

Mise à jour le 2023-08-30 par OT Pau