Concert: Lorenzo Zénith de Pau Pau, 9 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Inclassable du rap français Lorenzo est issu du collectif rennais Columbine. . Lorenzo est un artiste brillant qui a renversé la scène rap française par ses idées, ses innovations, la diversité de son talent et il ne s’est pas privé d’étriller la concurrence dans son dernier album intitulé en toute modestie « Légende vivante ». Avec cet album, le rappeur de Rennes pose, la dernière pierre de sa « Légende Vivante » s’est entouré de Heuss L’enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, le mystérieux Tony Corrida, Le Poto Rico… avec eux Lorenzo a tenu à marquer une dernière fois de son empreinte ce rap jeu, avec une verve toujours aussi bien aiguisée et des productions toujours aussi efficaces..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 . EUR.

Zénith de Pau allée Suzanne Bacarisse

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An unclassifiable member of the French rap scene, Lorenzo is a member of the Columbine collective from Rennes. Lorenzo is a brilliant artist who has turned the French rap scene upside down with his ideas, his innovations and the diversity of his talent, and he has not shied away from pummeling the competition on his latest album, modestly entitled « Légende Vivante ». With this album, the rapper from Rennes lays the final stone in his « Living Legend », surrounded by Heuss L?enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, the mysterious Tony Corrida, Le Poto Rico… with them, Lorenzo is determined to leave his mark on the rap game one last time, with a verve as sharp as ever and productions as effective as ever.

Figura inclasificable del rap francés, Lorenzo es miembro del colectivo Columbine de Rennes. Lorenzo es un artista brillante que ha puesto patas arriba la escena del rap francés con sus ideas, sus innovaciones y la diversidad de su talento, y no ha dudado en aporrear a la competencia en su último álbum, modestamente titulado « Légende vivante ». Con este álbum, el rapero de Rennes pone la última piedra de su « Leyenda viviente », rodeado de Heuss L’enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, el misterioso Tony Corrida, Le Poto Rico… con los que Lorenzo quiere dejar su huella en el rap por última vez, con un brío tan afilado como siempre y unas producciones tan eficaces como siempre.

Lorenzo, der aus dem Kollektiv Columbine in Rennes hervorgegangen ist, ist eine Ausnahmeerscheinung im französischen Rap. Lorenzo ist ein brillanter Künstler, der die französische Rap-Szene mit seinen Ideen, seinen Innovationen und der Vielfalt seines Talents auf den Kopf gestellt hat. Er hat es sich nicht nehmen lassen, die Konkurrenz auf seinem letzten Album mit dem bescheidenen Titel « Légende vivante » (Lebende Legende) in die Schranken zu weisen. Mit diesem Album legt der Rapper aus Rennes den letzten Stein seiner « Légende Vivante » und hat sich mit Heuss L’enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar, BBNO$, dem mysteriösen Tony Corrida, Le Poto Rico usw. umgeben.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Pau