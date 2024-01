HITS 80’S ZENITH DE PAU Pau, vendredi 17 mai 2024.

C’est LE concert à ne pas manquer ! Vous allez revivre les plus grands hits des années 80 avec une distribution d’artistes exceptionnels comme Julie Pietri, Les Forbans, Lio, Righeira avec son Vamos a la playa , les divas du dancing de Philippe Cataldo, Thierry Pastor et son coup de folie , l’incontournable Ryan Paris avec sa dolce vita , Richard Sanderson et la bande originale de la boum , Véronique Jannot et bien d’autres. Sans oublier un Madison géant avec Chris Anderson!Le tout accompagné par des musiciens de haut rang et une troupe de danse. Une soirée inoubliable en vue. Sans oublier le warm up avec le légendaire DJ Max de la grande époque de Fun Radio et Skyrock, entre autres…Présenté par Fabien Lecoeuvre.

Tarif : 36.00 – 65.00 euros.

Début : 2024-05-17 à 20:00

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64