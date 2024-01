ANNE ROUMANOFF ZENITH DE PAU Pau Catégorie d’Évènement: Pau ANNE ROUMANOFF ZENITH DE PAU Pau, 27 avril 2024, Pau. L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société : des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit

Tarif : 39.00 – 46.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:00 Réservez votre billet ici ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64 Détails Catégorie d’Évènement: Pau Autres Code postal 64000 Lieu ZENITH DE PAU Adresse RUE SUZANNE BACARISSE Ville Pau Departement 64 Lieu Ville ZENITH DE PAU Pau Latitude 43.335341 Longitude -0.363426 latitude longitude 43.335341;-0.363426

ZENITH DE PAU Pau 64 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/