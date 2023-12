ECHOS DE LA VALLEE DU VENT ZENITH DE PAU Pau, 21 avril 2024, Pau.

Concert regroupant tous les medleys des films écrits et réalisés par Hayao Miyazaki, avec les musiques composées par Joe Hisaishi et toutes les chansons en japonais.Les medleys :NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT – ???????? (1984)LE CHÂTEAU DANS LE CIEL – ???????? (1986)MON VOISIN TOTORO – ??????? (1988)KIKI LA PETITE SORCIÈRE – ?????? (1989)PORCO ROSSO – ??? (1992)PRINCESSE MONONOKÉ – ????? (1997)LE VOYAGE DE CHIHIRO – ???????? (2001)LE CHÂTEAU AMBULANT – ??????? (2003)PONYO SUR LA FALAISE – ??????? (2008)LE VENT SE LÈVE – ???? (2013)LE GARÇON ET LE HÉRON – ?????????? (2023)

Tarif : 29.00 – 45.00 euros.

Début : 2024-04-21 à 15:30

Réservez votre billet ici

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64