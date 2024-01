LA TOURNEE DU SIECLE ZENITH DE PAU Pau, 1 mars 2024, Pau.

LA TOURNÉE DU SIECLE Avec LES SHERIFF qui fêtent leur 40 ans de carrière, TAGADA JONES leur 30 ans , DIRTY FONZY qui soufflent leurs 20 bougies et le petit dernier de la famille NOT SCIENTISTS dont on célébrera les 10 ans ! Et oui, si l’on additionne les anniversaires de 4 groupes phares de la scène hexagonale, ça fait 100 ans, ALORS VIENS FÊTER UN SIECLE DE PUNK ROCK, c’est maintenant et pas dans 100 ans !Présenté par Kicking Booking & Rage Tour.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 18:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau 64