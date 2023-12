LA TROUPE DU JAMEL COMEDY CLUB ZENITH DE PAU Pau, 3 février 2024, Pau.

Plébiscitée par le public comme par la presse, la troupe du Jamel Comedy Club, véritable pépinière des talents comiques de demain repérés par Jamel Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketchs et happenings. L’aventure continue !La troupe du Jamel Comedy Club, fous rires et expérience unique garantis !

Tarif : 40.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

ZENITH DE PAU RUE SUZANNE BACARISSE 64000 Pau