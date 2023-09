La Mission Locale pour les Jeunes Pau Pyrénées à vos côtés au salon de l’Étudiant Zenith de Pau Pau Catégories d’Évènement: Pau

Samedi 7 octobre, 09h30
Zenith de Pau
Entrée Libre

Vous êtes au lycée ? Vous préparez vos choix de spécialités et vos candidatures Parcoursup ?

Profitez de la présence des représentants de nombreuses formations et d’étudiants qui vous apporteront des conseils personnalisés sur les choix d’études qui s’offrent à vous. Vous obtiendrez toutes les informations sur les formations, les conditions d’admissions, les programmes, les stages, les débouchés ou les poursuites d’études. Une occasion unique d’obtenir des conseils personnalisés ! Zenith de Pau Rue Suzanne Bacarisse 64000 PAU – France Pau 64000 Pau Nord Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

Zenith de Pau
Rue Suzanne Bacarisse 64000 PAU – France

