QUEEN EXTRAVAGANZA ZENITH DE NANCY Maxeville, jeudi 28 mars 2024.

Évoquer le nom de Queen, c’est invoquer une légende. C’est revoir sur scène un Freddie Mercury iconique, dansant sous le martèlement d’une batterie et des riffs électriques que rien ne semblait pouvoir arrêter. C’est entendre la clameur des stades aux quatre coins du monde. Et le vide laissé par le groupe mythique de Londres est un gouffre. Tellement profond qu’il ressemble à des abysses qui auraient déjà englouti un nombre impressionnant de formations voulant faire renaître la ferveur, faire revivre des chansons qui font encore résonner toutes les têtes. Car c’est certain, n’est pas Queen qui veut. Mais Queen Extravaganza ne fait pas parti de ces tribute band ordinaires. Non, il prend ses racines à la source, dans la volonté de Roger Taylor et de Brian May, musiciens du groupe légendaire, de faire résonner de nouveau leurs chansons sur scène. Ce sont ces derniers qui ont organisé une des auditions les plus hypées de l’histoire pour dénicher de jeunes talents à la hauteur du leur. Pour trouver des voix susceptibles de porter le message de Freddie Mercury, près de 30 ans après sa disparition, sans en produire une pâle copie. Cinq musiciens et pas moins de quatre chanteurs, Alirio Netto en tête, ont tapé dans l’œil de l’ancien batteur qui produit lui-même le groupe. Charisme, énergie, passion, il n’en fallait pas moins pour rallumer la flamme d’un des groupes les plus populaires de l’histoire. Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust, We Will Rock You, des chansons immortelles qui renaissent de leurs cendres dans des concerts explosifs et avec toute leur complexité vocale originelle. Un tour de force pour le groupe, qui nous fait définitivement penser que oui, The Show Must Go On

Tarif : 46.50 – 68.50 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

ZENITH DE NANCY Rue du Zénith 54320 Maxeville 54