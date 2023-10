Salon Studyrama Limoges Zénith de Limoges Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Salon Studyrama Limoges Zénith de Limoges Limoges, 14 octobre 2023, Limoges. Salon Studyrama Limoges Samedi 14 octobre, 10h00 Zénith de Limoges Entrée libre, sur inscription Venez nous rencontrer au salon Studyrama de Limoges pour découvrir nos 12 spécialités de Bachelor Universitaire de Technologie : stand G51/G51B/G52. Zénith de Limoges 16 Av. Jean Monnet, 87100 Limoges Limoges 87068 Ester Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Zénith de Limoges Adresse 16 Av. Jean Monnet, 87100 Limoges Ville Limoges

