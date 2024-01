JULIEN DORE ZENITH DE LILLE Lille, jeudi 27 mars 2025.

Après le phénoménal aimée tour et son extraordinaire show ayant conquis plus de 600 000 spectateurs à travers une cinquantaine de concerts complets en Zéniths et Arenas, Julien Doré annonce son grand retour sur scène avec un tout nouveau spectacle ! Une tournée évènement dans les plus grandes salles de France, Belgique et Suisse à partir du 1er mars 2025 et à l’Accor Arena de Paris les 5 et 6 avril 2025.

Tarif : 37.00 – 75.00 euros.

Début : 2025-03-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59