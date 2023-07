PLK • Dimanche 24 mars 2024 • Zénith de Lille Zénith de Lille Lille, 24 mars 2024, Lille.

Avec 1 million d’albums vendus, + de 2,5 milliard de streams, une présence continue au top single et en radio depuis 5 ans, PLK sort « 2069 » son nouveau projet conceptuel, crée en direct avec sa communauté.

Les morceaux envahissent les 10 premières places du Top single à sa sortie, et confirment son statut de superstar.

En 2024 PLK reviendra avec une tournée de zéniths en France, Belgique et Suisse et un Paris-Bercy. La scène, c’est là aussi une opportunité de se démarquer. Habitué à des performances scéniques transcendantes, chacun de ses shows sont explosifs.

Pas de demi-mesure pour PLK.

Après avoir fait volé une voiture au-dessus de son public survolté lors du ENNA TOUR, comment innovera-t-il sur ces nouveaux concerts déjà très attendus ?!

Une chose est sûre : cette tournée s’annonce comme un truc de din-din-din-din-din-din-din-dingue !

→ Informations groupes et PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Zénith de Lille :

1 Boulevard des Cités Unies

59777 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

