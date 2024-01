CIRQUE DU SOLEIL ZENITH DE LILLE Lille, 8 mars 2024, Lille.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets.Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) du jeudi 31 août 2023 à 10h00 au mardi 5 septembre 2023 à 23h59.Le spectacle nous plonge dans un univers insoupçonné qui s’agite à nos pieds, un écosystème grouillant de vie et peuplé d’habitants clandestins – des insectes qui travaillent, mangent, rampent, volettent, festoient, luttent et se courtisent dans une perpétuelle explosion d’énergie et de mouvement.

Tarif : 58.70 – 139.00 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59