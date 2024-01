FRANGLISH ZENITH DE LILLE Lille, 24 février 2024, Lille.

Le concert initialement prévu le 15 novembre 2023 à 20h00 est reporté au 24 février 2024 à 20h00Les billets restent valables, les remboursements sont acceptésEn 2019, Franglish s’est imposé comme LA révélation de l’année. Deux ans auparavant, il a sorti son premier EP digital Signature, une pop urbaine inspirée des cultures africaines et américaines, qu’il a présenté au public à travers la France lors des premières parties de la tournée G20 TOUR de Dadju.Après le succès de Monsieur, sorti en 2019 et certifié disque d’or, Franglish a présenté son digne successeur le 9 juillet dernier avec Vibe : 17 titres avec des featurings totalement déments comme Fally Ipupa, Aya Nakamura, Tyga, Hamza pour ne citer qu’eux.Son 3ème album Glish sorti le 28 octobre dernier a rencontré un franc succès et c’est aussi sur scène, avec sa vibe et ses gimmicks, que Glish montre toute l’étendue de son talent !

Tarif : 38.00 – 58.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59