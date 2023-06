Ziak • Zénith de Lille Zénith de Lille Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2023

ZÉNITH DE LILLE

20H00 ▸ TARIF : 37€

Assis / Debout – Placement Libre

Places assises non garanties ZIAK

Après le succès d’AKIMBO, Ziak le rappeur du 91 revient avec un deuxième album nommé CHROME.

Sortie 24 FEVRIER 2023. → Billetterie :

https://agauchedelalune.tickandyou.com/con…/1875-ziak.html et sur l’ensemble des points de vente officiels habituels ! → Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com → Zénith de Lille :

1 Boulevard des Cités Unies

Lille

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00

