LOMEPAL ZENITH DE LILLE Lille Catégorie d’Évènement: Lille LOMEPAL ZENITH DE LILLE Lille, 8 novembre 2023, Lille. LOMEPAL ZENITH DE LILLE a lieu à la date du 2023-11-08 à 20:00:00.

Tarif : 39 à 49 euros. Achat limité à 4 billets par acheteurLomepal revient après presque 3 ans d’absence avec « mauvais ordre », son troisième album studio. Réservez votre billet ici Le Zénith de Lille est désservi par la Ligne 2 du métro. Les arrêts « Mairie de Lille » et « Lille Grand Palais » se situent à 500 mètres de la salle. Le Zénith de Lille est parfaitement bien desservi par le réseau bus de la métropole Transpole : – Citadine 1. LIGNE P. des Postes > Jardin Vauban > Gares > P. des Postes ARRET ZENITH DE LILLE. – Citadine 2. LIGNE P. des Postes > Gares > Cormontaigne > P. des Postes ARRET ZENITH DE LILLE. – Bus Liane 1. LIGNE Comines – Lille – Ronchin ARRET LILLE GRAND PALAIS. – Bus Liane 2. LIGNE Ronchin – Lille – Comines ARRET LILLE GRAND PALAIS. Plus d’informations sur https://www.transpole.fr/default.aspx En venant de Dunkerque, Calais ou Boulogne (A25) : Suivre la direction centre ville et prendre la sortie n°1 à Lille (attention la sortie se fait vers la gauche).Continuer sur voie 2a, puis suivre direction Lille Grand Palais. En venant de Paris (A1), Bruxelles (A27) ou Valenciennes (A23) : Suivre la direction centre ville et prendre la sortie 2.Continuer sur la voie 2a vers Lille Grand Palais. ZENITH DE LILLE

1 BOULEVARD CITES UNIES Lille 59000 https://lomepal.com https://www.youtube.com/user/MaitreLomepal https://www.facebook.com/SeigneurLomepal Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Lieu ZENITH DE LILLE Adresse 1 BOULEVARD CITES UNIES Ville Lille Departement 59000 Lieu Ville ZENITH DE LILLE Lille latitude longitude 50.631346;3.078291

ZENITH DE LILLE Lille 59000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/