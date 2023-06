JAIN • Zénith de Lille Zénith de Lille Lille, 4 novembre 2023, Lille.

SAMEDI 4 NOVEMBRE 2023

ZENITH ARENA – LILLE

20H

Après 4 ans d’absence, loin de la scène et de son public, JAIN est enfin de retour ! 4 longues années d’explorations musicales pour s’y perdre et mieux se retrouver. Elle a pris le temps d’écrire et composer un nouvel album dont elle est fière, juste équilibre entre electro, pop et folk.

Album qu’elle viendra présenter sur scène dès cet été en festival et en zénith à l’automne prochain avec un passage à Paris le 23 novembre prochain.

« The fool tour » à ne surtout pas manquer cette année !

→ Informations groupes & PMR :

A GAUCHE DE LA LUNE

03 28 04 04 53 – reservation@tickandyou.com

→ Zénith de Lille :

1 Boulevard des Cités Unies

59777 Lille

