500 VOIX POUR LES PLUS BELLES CHANSONS ZENITH DE DIJON Dijon
500 VOIX POUR LES PLUS BELLES CHANSONS ZENITH DE DIJON Dijon, vendredi 28 mars 2025.
APRES LE SUCCES DE « 500 VOIX POUR QUEEN », NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS PROPOSER LE SHOW EXCEPTIONNEL : « 500 VOIX POUR LES PLUS BELLES CHANSONS FRANÇAISES ».SEQUENCE NOSTALGIE A PLEINS TUBES !15 000 CHORISTES REPARTIS SUR 30 SPECTACLES, LES MEILLEURS SOLISTES FRANÇAIS ET DES MUSICIENS DE RENOMS VOUS PLONGERONTDANS L’AMBIANCE DES PLUS BELLES CHANSONS FRANÇAISES..UN SPECTACLE UNIQUE EN FRANCE !DE JEAN-JACQUES GOLDMAN A JACQUES BREL, EN PASSANT PAR RENAUD, EDITH PIAF OU ENCORE JOHNNY HALLYDAY, LES CHORISTES CHAQUE SOIR VOUS PRESENTERONT LE TRESOR DU PAYSAGE MUSICAL FRANÇAIS (CLASSEMENT IFOP ET RTL)
Tarif : 35.00 – 65.00 euros.
Début : 2025-03-28 à 20:00
ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21
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