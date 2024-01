THE DIRE STRAITS EXPERIENCE ZENITH DE DIJON Dijon, 18 novembre 2024, Dijon.

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE, c’est les reprises des plus grands hits de Dire Straits avec Chris White sur scène, ancien membre du groupe, accompagné de six musiciens de renommée internationale !Plus de vingt ans après la dissolution du groupe, THE DIRE STRAITS EXPERIENCE refait vivre l’âme du groupe ! Il ne s’agit en eff et pas d’un simple hommage, Chris White fait partie des musiciens présents sur scène. Avec des tubes tels que Sultans of Swing, Money for Nothing et Private Investigations, THE DIRE STRAITS EXPERIENCE relève le défi de transmettre le virus Dire Straits aux générations futures.Après l’incroyable succès de leurs concerts parisiens en 2018, de leur tournée en 2019 et 2022 et celle programmée en 2023 qui suit le même chemin, le groupe est heureux de prolonger son séjour en France et annonce de nouveaux concerts à l’automne 2024.

Tarif : 46.50 – 85.00 euros.

Début : 2024-11-18 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE DIJON RUE DE COLCHIDE 21000 Dijon 21