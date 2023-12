POURQUOI LES FEMMES – Pourquoi les femmes aiment les connards LA GRANDE COMEDIE – PETITE SALLE Paris, 13 janvier 2024, Paris.

Louis est le gendre idéal que toute mère rêve d’avoir, sauf que c’est aux filles qu’il faut plaire pas aux mères.Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant . Mais Alysson va tenter de changer tout ça.Arrivera-t-elle à faire de lui un macho ?Un séducteur viril et sûr de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accro ? Un connard quoi ! – Le saviez vous ? : Patrick Hernandez est l’auteur de plusieurs pièces à succès comme « Jamais le deuxième soir », « Les colocs », « Les hommes préfèrent les emmerdeuses ». Auteur : Patrick HernandezMetteur en scène : Ruthy DevauchelArtistes : Ruthy Devauchel, Arnaud Richaud, Lorenzo Beri, Roxane Fomberteau, Louise Cassin

Tarif : 16.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-01-13 à 18:15

LA GRANDE COMEDIE – PETITE SALLE 40 RUE DE CLICHY 75009 Paris