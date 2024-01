DISNEY EN CONCERT 2024 ZENITH DE CAEN Caen, vendredi 29 novembre 2024.

Disney en Concert : « Magical Music from the movies » revient en France en 2024 pour une tournée de spectacles exceptionnels ! Fin 2024 la magie de Disney fait à nouveau escale dans les plus grandes salles françaises !L’occasion de revivre les airs incontournables et scènes culte d’hier à aujourd’hui au travers d’un medley musical unique en son genre, dans une ambiance féérique et chargée d’émotions. Projeté sur un écran géant, les films Disney sont sublimés par un orchestre symphonique complet, accompagné de talentueux chanteurs, qui interprètent en live les bandes originales des grands classiques Disney ! « La Petite Sirène », « Cendrillon », « La Belle et la Bête », « Pocahontas », « Raiponce », « Le Roi Lion», « La Reine des Neiges », « Vaïana », « Encanto » etc … pendant 2h, le spectateur embarque pour un voyage musical inoubliable dans le monde magique de Disney ! Une expérience musicale et visuelle qui enchantera toutes les générations de fans et donnera des frissons aux petits comme aux grands enfants !

Tarif : 24.00 – 77.00 euros.

Début : 2024-11-29 à 20:00

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14