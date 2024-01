LE BAL’HOWEEN DE MANDARINE ZENITH DE CAEN Caen, mercredi 30 octobre 2024.

Entre Halloween et son 40ème anniversaire, Mandarine ne manque pas d’occasions pour vous proposer un bal à partager en famille.Rondes et farandoles seront pour l’occasion peuplées de lutins, sorcières, loups et morts-vivants… mais pour de mine !Enfilez votre plus affreux costume, et venez danser la tortille des asticots et pêcher des squelettes.Un moment de fête et de convivialité, à vivre à partir de 3 ans.Et pour plus de confort de danse, nous vous proposons 2 séances : 10h30 ou 14h30, à vous de choisir ! Ce spectacle a lieu dans le cadre des 30 ans du Zénith de Caen

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-10-30 à 14:30

Réservez votre billet ici

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14