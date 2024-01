Grand Choral pour la Paix ZENITH DE CAEN Caen, 27 juin 2024, Caen.

À l’occasion du 80ème anniversaire du débarquement, 250 chanteurs et 10 musiciens top niveau s’allient pour un concert exceptionnel autour de la paix. Au programme : Queen, Beethoven, Balavoine, Calogero, Voulzy, Karl Jenkins… des tubes de musique classique et de variétés, dans des arrangements grandioses, pour parler de la paix d’une seule voix et faire résonner notre histoire à travers les voix de toute la Normandie et de toutes générations. Un événement musical d’exception et un moment d’émotion unique à ne pas manquer.

Tarif : 21.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-06-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14