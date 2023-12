GIRLY SWING BIG BAND ZENITH DE CAEN Caen, 11 juin 2024, Caen.

« Girly Swing » est un trio de chanteuses dynamiques aux voix pétillantes, reprenant, en tenue d’époque, les plus grands standards des musiques d’avant-guerre (Charles Trenet, Edith Piaf, Mistinguett) pour vivre près de 2h d’un show exceptionnel et plonger en plein cœur de la Libération avec les célèbres titres du légendaire Glenn Miller (In the Mood, Chatanooga choo choo) et les prestigieuses Andrew Sisters (Sing sing sing, Rhum and Coca-Cola, Boogie Woogie Bugle Boy). Les Girly Swing sont accompagnées de l’unique « Utah Beach Band », un Big Band d’exception de 17 talentueux musiciens qui font revivre, grâce à leur virtuosité, cette époque d’antan au rythme du swing et des sonorités bebop, et de 4 danseuses et danseurs.

Tarif : 36.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-06-11 à 20:00

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen Calvados