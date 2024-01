HOLIDAY ON ICE – AURORE – HOLIDAY ON ICE ZENITH DE CAEN Caen, mercredi 20 mars 2024.

HOLIDAY ON ICE fête ses 80 ans avec AURORESon tout nouveau Spectacle Evénement !Eh oui ! Holiday on ice est né le 25 décembre 1942 dans l’Ohio ! Mais comme le Covid nous a empêché de célébrer dignement ce bel anniversaire en 2022, nous avons décidé de le fêter un peu en décalé… en 2024.. avec vous tous !Holiday on Ice existe depuis 80 ans. C’est le plus ancien spectacle au monde encore en activité !Les enfants, qui ont assisté, émerveillés, avec leurs parents et leurs grands-parents au balbutiement du premier spectacle sur glace, ont amené à leur tour, une fois devenus adultes, leurs propres enfants .. et ce depuis plus de 4 générations !Les chiffres parlent d’eux même et donnent le vertige. Depuis 1942, 330 millions de spectateurs ont assisté à plus de 100 spectacles différents, soit près de 60 000 représentations sur les 5 continents ! Le large et pérenne succès de Holiday On Ice, le plus beau spectacle sur glace, n’est pas dû au hasard !Il est le fruit du travail minutieux de nos équipes artistiques qui, à la manière des orfèvres d’antan, créent sans cesse de nouveaux costumes, renouvellent les chorégraphies, adaptent les techniques dernier cri aux sons, lumières, vidéos et effets spéciaux… et surtout sélectionnent chaque année les meilleurs patineurs du monde entier pour vous offrir le plus féérique des spectacles ! Pour cette année exceptionnelle d’anniversaire, c’est Francisco Negrin, l’un des meilleurs directeurs artistiques d’opéras, connu pour ses mises en scène audacieuses et modernes, qui nous présente : AURORE ! AURORE est une jeune femme venant d’un monde sans couleur, sans joie, et sans saveur. Envoyée sur Terre pour découvrir ce qui rend l’espèce humaine si particulière, elle rencontre Adam, qui dans une palpitante aventure va l’initier aux beautés de notre monde, et bien sûr à l’amour… Dans cette toute nouvelle création, les 40 patineurs de Holiday On Ice brouillent les pistes entre les éléments, semblant flotter comme par magie entre la glace et l’air, le feu et la lumière. Passant ainsi du noir de la nuit aux couleurs du jour, les chorégraphies mises en scène à 360° et enveloppées d’effets spéciaux inédits, nous entrainent dans un parcours initiatique, un spectacle original et merveilleux.

Tarif : 19.90 – 84.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 14:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14