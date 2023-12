AMICALEMENT VAMP ZENITH DE CAEN Caen, 4 février 2024, Caen.

Amicalement VAMPDERNIÈRES DATES DE LA DERNIÈRE TOURNÉE !Cette fois-ci c’est la dernière ! Lucienne et Solange prolongent le plaisir avec l’annonce de nouvelles dates, qui clôtureront la tournée Amicalement Vamp. La Lucienne des Vamps et sa nièce Solange dans :Amicalement VAMP – Une comédie policière ébouriffante !Lucienne se fait violemment attaquer en pleine rue et voler son sac à main. Choquée, elle va tout faire pour retrouver ce précieux sac qui contient ses trésors personnels et embarquer Solange à la poursuite du voleur. Les neurones en ébullition, la socquette frétillante et la gaine audacieuse, ces drôles de dames vont mener l’enquête d’une façon très personnelle : indices, poursuites, vraies fausses pistes…Et si l’aventure se révélait plus dangereuse que prévue ? Du grand mystère, une enquête XXL digne des « Experts » qui ferait pâlir d’envie Julie Lescaut et Capitaine Marleau.

Tarif : 27.30 – 39.00 euros.

Début : 2024-02-04 à 16:00

Réservez votre billet ici

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14