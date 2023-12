LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN ZENITH DE CAEN Caen Catégorie d’Évènement: Caen LES ETOILES DU CIRQUE DE PEKIN ZENITH DE CAEN Caen, 25 janvier 2024, Caen. À l’aulne des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Cirque Phénix est allé puiser dans l’incroyable vivier de talents acrobatiques en Chine. Dans ce spectacle inédit, Les Jeux du Cirque, il met en lumières les passerelles entre athlètes et acrobates de cirque. Au programme, les 40 meilleurs artistes du moment revisitent le patrimoine acrobatique dans un style sportif à couper le souffle. Durée : 1h50 dont 20 minutes d’entracte

Tarif : 32.00 – 60.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00 Réservez votre billet ici ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14 Détails Catégorie d’Évènement: Caen Autres Code postal 14000 Lieu ZENITH DE CAEN Adresse 6 RUE JOSEPH PHILIPPON Ville Caen Departement 14 Lieu Ville ZENITH DE CAEN Caen Latitude 49.17085 Longitude -0.382053 latitude longitude 49.17085;-0.382053

