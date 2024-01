BOLERO – BALLET ET ORCHESTRE ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne, 18 janvier 2025, Cournon D Auvergne.

BOLéRO – HOMMAGE à MAURICE RAVELFRANCECONCERT est fier de présenter Boléro – Hommage à Maurice Ravel, un spectacle dont la chorégraphie, la mise en scène, le libretto et les décors ont été entièrement imaginés par notre équipe artistique. Lors de sa première tournée en 2016, cette création inédite a rencontré un grand succès. Venez la redécouvrir lors de la saison 2024-2025 !Pièce phare de l’histoire de la musique et de la danse, le Boléro de Maurice Ravel est l’une des œuvres françaises les plus reconnues au monde. Alors que Ravel s’apprêtait à effectuer une tournée de concerts de quatre mois aux États-Unis et au Canada, Ida Rubinstein, son amie et mécène, lui demanda un « ballet de caractère espagnol ». Ravel, sensible à l’idée de la danse, opte pour le boléro, une danse traditionnelle andalouse. C’est ainsi que l’œuvre voit le jour

Tarif : 44.00 – 69.00 euros.

Début : 2025-01-18 à 20:00

ZENITH D’AUVERGNE Plaine de la Sarlieve 63800 Cournon D Auvergne 63