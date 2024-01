MIKA ZENITH D’AUVERGNE Cournon D Auvergne, 26 février 2024, Cournon D Auvergne.

Achat limité à 8 billets par acheteur.MIKA, artiste aux multiples disques de platine, sort son nouvel album Que Ta Tête Fleurisse Toujours le 1er décembre.Il y explore une part inédite de son intimité et honore ses identités multiples, toujours en mouvement. Il y a comme toujours dans ses mélodies et ses textes cette candeur joyeuse et décalée lorsqu’elle rencontre la profondeur de son message. Un nouveau chapitre et un nouvel album appellent un nouveau spectacle : L’Apocalypse Calypso tour ! J’ai hâte de partager tout ça avec vous. Je prépare déjà ce tout nouveau spectacle qui sera intensément joyeux et émouvant !

Tarif : 46.20 – 68.20 euros.

Début : 2024-02-26 à 20:00

ZENITH D’AUVERGNE Plaine de la Sarlieve 63800 Cournon D Auvergne 63