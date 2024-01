THE WORLD OF HANS ZIMMER ZENITH D’AMIENS Amiens, dimanche 17 novembre 2024.

En raison de la forte demande pour la tournée européenne The World of Hans Zimmer – A New Dimension au printemps 2024, des concerts supplémentaires s’ajoutent à l’automne ! Le concert précurseur de la tournée, The World of Hans Zimmer – A Symphonic Celebration , a enthousiasmé le public allemand en 2018 et a depuis effectué un voyage triomphal à travers le monde. Même s’il ne se produit pas en personne lors de cette tournée, Hans Zimmer reste le concepteur du spectacle et le directeur musical La magie des œuvres de Hans Zimmer opérera en live, accompagné des solistes les plus renommés de son équipe, d’un orchestre symphonique et d’un chœur. Les mélodies et les compositions modernes de Hans Zimmer captivent un grand nombre de fans dans le monde entier, toutes générations confondues. Il a déjà sublimé d’innombrables superproductions cinématographiques internationales, dont Dune , James Bond Mourir peut attendre , Le Roi Lion , Gladiator , Pirates des Caraïbes , La trilogie du Chevalier Noir , Interstellar , Le dernier Samouraï et Top Gun : Maverick , entre autres. Des packages VIP avec les meilleures places, un objet collector VIP et une entrée prioritaire sont disponibles sur l’ensemble des séances.

Tarif : 60.00 – 163.50 euros.

Début : 2024-11-17 à 19:00

Réservez votre billet ici

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80