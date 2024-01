JOHNNY SYMPHONIQUE TOUR ZENITH D’AMIENS Amiens, mercredi 27 mars 2024.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets.Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) à partir du 9 mai à 12 heures.Le Johnny Symphonique Tour revient au printemps 2024 dans toute la France. Retrouvez la voix de Johnny Hallyday issue de ses plus belles captations live, accompagnée d’un orchestre symphonique et d’un chœur sous la direction d’Yvan Cassar. Un concert exceptionnel et émouvant pour redécouvrir ses plus grands titres, un hommage visuel et musical! ?Greg Zlap, l’harmoniciste de Johnny, rejoindra également Yvan Cassar sur scène lors du spectacle pour jouer quelques morceaux emblématiques et ouvrira le spectacle en première partie ! PREMIÈRE PARTIE : GREG ZLAP

Tarif : 35.00 – 85.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens 80