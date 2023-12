GOLDMEN ZENITH D’AMIENS Amiens, 16 février 2024, Amiens.

Plébiscité par les milliers de fans et adoubé par les médias, GOLDMEN écume les scènes en défendant fièrement le répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN.Porté par Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, GOLDMEN redonne vie sur scène, aux titres qui ont marqué les années 1980 à 2000 et que le public connaît par cœur.•« C’est troublant, c’est impressionnant » – France 2•« Alain ne fait pas que chanter les chansons de son idole, il les incarne » – TF1 •« Objectivement, foncez : eux, ils sont supers bons » – Eric Jean Jean / RTL•« GOLDMEN, c’est Goldman sans Jean-Jacques. Gros son, exécution technique irréprochable, enthousiasme […] l’illusion est parfaite » – Le MondeUn concert 100% live et 100 % tubes où chacun peut fredonner ses refrains préférés depuis « Envole-moi » en passant par « Encore un matin » ou autre « Il suffira d’un signe ».

Tarif : 39.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens