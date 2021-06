Zen’attitude – Evasion sonore Fort-Mahon-Plage, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Fort-Mahon-Plage.

Zen’attitude – Evasion sonore 2021-07-07 – 2021-07-07

Fort-Mahon-Plage Somme Fort-Mahon-Plage

Evasion sonore est un voyage, un concept, un mélange.

C’est la fusion entre la sonorité des bols chantants, les gongs, et les tambours et la musique électronique. Tout cela dans un seul but, votre bien être et vous faire voyager pendant un temps.

Rdv Base Nautique

15€/personne – Places limitées – inscription obligatoire – Prévoir tapis de sol

+33 6 80 84 74 91

