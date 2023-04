ŽEN • Fondry • NGC2020 / Supersonic SUPERSONIC, 6 mai 2023, Paris.

Le samedi 06 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

ŽEN

ŽEN est un trio féminin power pop stoner du soleil, l’un des fers de lance de la scène militante queer et squat de l’ex-Yougoslavie, sélectionné pour représenter la Croatie dans des festivals comme Europavox ou Vox Feminae.

Elles marquent les esprits par leurs concerts puissants et lumineux, et leurs textes poétiques et militants, portés par une énergie et une joie de vivre sans bornes.

Après trois albums et plus de douze ans de tournée à travers l’Europe, elles nous présentent cette année un nouveau disque à paraître bientôt.

FONDRY

Fondry est né de la rencontre de Diego Leyder (BRNS, Dièze, Namdose), Nicholas Yates (Thomas Champagne Trio, Samir Barris, One Horse Land…) et Romain Benard (Ropoporose, Primevère, Paradoxant, Namdose…) et de leur envie de proposer une musique inscrite dans l’instant. Empruntant des chemins et langages multiples, les sessions et performances du trio sont le résultat de l’alliage des pulsions musicales libertaires des instrumentistes. Complémentarité, énergie et spontanéité sont les maîtres-mots de ces moments qui se veulent par définition uniques, farouchement improvisés mais aussi résolument décomplexés et accueillants. Un premier EP est sorti en 2021, un second devrait voir le jour début 2022 !

NGC2020

Né à Paris en 2020, NGC2020 est un projet électronique mêlant influences Shoegaze, Post Rock et musiques ambiantes.

Accompagné par une formation live issue de la scène parisienne (Subzero Fun, Typical Light) NGC propose un son à la limite du rock, de l’EDM et du drone.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/xg3vBOKx https://fb.me/e/xg3vBOKx

ŽEN • Fondry • NGC2020 / Supersonic (Free entry)