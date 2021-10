Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Zen Fest Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Zen Fest Seignosse, 23 octobre 2021, Seignosse. Zen Fest 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 00:00:00 ZA Laubian 10 impasse de la Lande

Seignosse Landes Seignosse Samedi 23 octobre de 10h à minuit : Zen Fest Seignosse

Au restaurant Kafé Zen (10 impasse de la Lande, ZA Laubian) à Seignosse Bourg. L’association Capoeira Malungos Sud-Ouest et le restaurant Kafe Zen organisent le Zen Fest : expositions de créateurs locaux, initiations gratuites de yoga, pilâtes, skate, tai-chi et un concert de musique brésilienne. Programme détaillé :

– 10h – 11h – Yoga avec Delphine

– 11h – 12h – Animal Flow avec Eunate

– 14h – 15h – The Yoga House avec Laura

– 15h – 16h – Skate avec Glob Skate

– 16h – 17h – QI Gong

– 17h – 18h – Taichi avec Eric

– 18h – Concert LIVE avec le groupe Nosso Destino (musique brésilienne)

