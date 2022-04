Zen Altitude – version estivale Les Allues Les Allues Catégories d’évènement: Les Allues

Les Allues Savoie Après celle du mois d’avril, la “Zen Altitude” revient en août ! Au menu : cours de yoga en extérieur, massages en terrasses, balades contemplatives et dynamisantes… La relaxation au sommet sous toutes ses formes ! info@meribel.net +33 4 79 08 60 01 https://montagne-ete.meribel.net/animation-evenements-ete/agenda-des-evenements/quinzaine-zen-altitude-ete.html Les Allues

