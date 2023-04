Zémire et Azor Opéra Comique Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le conte de La Belle et la Bête transposé dans l’orient des Mille et Une Nuits, par l’un des plus importants compositeurs du répertoire de l’Opéra Comique et dirigé par son actuel directeur, Louis Langrée. Au plateau, Michel Fau et Hubert Barrère se font magiciens et conteurs, pour un spectacle riche en prodiges visuels et musicaux – tempête, apparitions, métamorphoses – qui ravira petits et grands. Un marchand perse égaré trouve refuge dans un château inquiétant, à la fois luxueux et désert. Il n’a pas plutôt cueilli une rose à l’attention de sa fille Zémire qu’apparaît, furieux et effroyable, le seigneur des lieux. Le marchand mourra s’il ne livre à Azor l’une de ses enfants. Opéra Comique Place Boieldieu 75002 Paris Contact : https://www.opera-comique.com/fr/spectacles/zemire-et-azor 0170230131 billetterie@opera-comique.com https://billetterie.opera-comique.com/selection/event/date?productId=10228533192081&lang=fr&_ga=2.89404699.1875747581.1669107222-1142105095.1665759780

