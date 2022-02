Zeltik 2022 Hall sportif | Dudelande, 12 mars 2022, Dudelange.

Zeltik 2022

Hall sportif | Dudelande, le samedi 12 mars à 18:00

Le festival **Zeltik** aura lieu en 2022. Et ceci en double édition. Mais pas tout à fait comme prévu. Notre ambition était vraiment que notre fameux festival celtique se fera prenant en compte beaucoup d’annulation de tournées, des restrictions de voyage, les disponibilités, les mesures sanitaires, vos attentes etc…ceci ne s’avère pas une tâche facile. Nous étions décidés d’organiser une session en mars et nous avons réussi ! Nous avons le très grand plaisir de vous annoncer que **The Danceperados of Ireland**, **Kila & The Paperboys** joueront au Centre culturel opderschmelz en date du 12 mars 2022. Tickets : [[https://zeltik.lu/tickets/](https://zeltik.lu/tickets/)](https://zeltik.lu/tickets/) Tous les tickets déjà achetés restent valables. Le « Zeltik » célébra une deuxième fois, le 19 juin au centre de la ville de Dudelange avec Town Square, with Red Cardell, Mànran, Paddy Goes To Holyhead et plein d’autres. Cette deuxième édition sera gratuite parce que nous le méritons après tous ces mois de privations. Le « Zeltik Prélude » sera annoncé dans les meilleurs délais.

Prévente: 25,00 € (& taxes) / Caisse du soir: 30,00 €

Festival de musiques celtiques

Hall sportif | Dudelande Rue Nic. Biever, 3425 Dudelange, Luxembourg Dudelange



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T18:00:00 2022-03-12T23:59:00