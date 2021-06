Dudelange Opderschmelz , Dudelange Dudelange, Esch-sur-Alzette Zeltik 2021 Opderschmelz | Dudelange Dudelange Catégories d’évènement: Dudelange

Esch-sur-Alzette

Zeltik 2021 Opderschmelz | Dudelange, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Dudelange. Zeltik 2021

Opderschmelz | Dudelange, le samedi 24 juillet à 18:00

Le festival **Zeltik** se déroule traditionnellement en mars de chaque année, autour des célébrations de la Saint Patrick, au Luxembourg. Il est organisé par Zeltik, la Ville de Dudelange et Opderschmelz. Les organisateurs du festival ont ​​annoncé que l’événement, reporté ce printemps en raison de la pandémie, se déroulera cet été le 24 juillet 2021 au centre culturel Opderschmelz à Dudelange. La tête d’affiche de cette édition du festival Zeltik, seul festival de la Grande Région dédié à la musique celtique, sera le groupe de rock irlandais Hothouse Flowers. * 18:00 – Schëppe Siwen * 19:10 – Skerryvore * 20h30 – Beoga * 22h00 – Hothouse Flowers Les billets pour le festival seront mis en vente dès le mardi 2 juin 2021. De plus amples informations sont disponibles sur [www.zeltik.lu](https://zeltik.lu/) .

Prévente: 25,00 € (& taxes) / Caisse du soir: 30,00 €

Festival de musiques celtiques Opderschmelz | Dudelange 70, rue de la libération, L-3475 Dudelange Dudelange Esch-sur-Alzette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T18:00:00 2021-07-24T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Dudelange, Esch-sur-Alzette Étiquettes évènement : Autres Lieu Opderschmelz , Dudelange Adresse 70, rue de la libération, L-3475 Dudelange Ville Dudelange lieuville Opderschmelz , Dudelange Dudelange