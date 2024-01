ZELIE LE PLAN Club Ris Orangis, vendredi 29 mars 2024.

«Zélie c’est qui ? Zélie c’est quoi ? ». Une artiste en apparence candide, mais foncièrement décidée et instinctive. Elle ne s’interdit rien et a fait de la musique son exutoire. La jeune artiste carbure à l’humeur, parle avec son temps, capte l’époque. L’auteure-compositrice-interprète propose une pop addictive, des textes aigres-doux et des réflexions posées là en journal intime.Pour Hélène Sio, son histoire avec la musique remonte à l’enfance et prend la forme d’un piano au centre du salon familial. Comme une évidence, il devient un élément central de sa jeunesse qui transforme les repas et les réunions familiales en grandes fêtes. C’est comme cela que naitra l’amour du chant chez la jeune femme.

Tarif : 11.00 – 11.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:00

LE PLAN Club 1, Avenue Louis Aragon 91130 Ris Orangis 91