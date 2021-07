Nouvoitou Salle de spectacle Le Bocage,Promenade Henri Verger,35410 NOUVOITOU Ille-et-Vilaine, Nouvoitou « Zékéyé en Afrique » par Marion Dain Salle de spectacle Le Bocage,Promenade Henri Verger,35410 NOUVOITOU Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Samedi 10 juillet à 10h

Samedi 10 juillet à 10h « Zékéyé en Afrique », par Marion Dain Lectures et comptines pour les 3-6 ans Abords extérieurs du Bocage (repli à la médiathèque si mauvais temps) Durée : 40 min Partons à la recherche de Zékéyé, un petit bonhomme haut comme trois pommes ! Vous découvrirez son village et rencontrerez avec lui les animaux de la savane… Un voyage dans les contes africains proposé par Marion Dain, artiste membre de l’association l’Arbre Yakafaire, qui intervient tout au long de l’année en médiathèque.

Gratuit, sur réservation

