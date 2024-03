ZEK / THE SICILIAN DISASTERS Leda Atomica Musique Marseille, samedi 23 mars 2024.

ZEK / THE SICILIAN DISASTERS ♫♫♫ Samedi 23 mars, 19h00 Leda Atomica Musique 5€ + adhésion annuelle 3€

ZEK

Zek est un power-trio difficile à classer tant leurs inspirations sont multiples. Entre post punk et noise, avec des sonorités nineties, ils jouent un rock sombre et dissonant.

http://www.facebook.com/zekmars13

http://www.instagram.com/zek_mars/

THE SICILIAN DISASTERS

Trio né vers 2010 et issus de la scène punk et fusion marseillaise des années 2000, les trois zouaves jouent dans un style Punk/Stoner et Blues.

High energy rock n Roll pour faire bouger ses guibolles.

Faire suer les guitares, et faire swinguer les termas… Les riffs acérés à la Fuzz de Cata, la batterie punk de Freddy, martèlent le chant rageur de Mounin…

Parfois il leur arrive de faire des concerts et ils sont contents!

https://www.facebook.com/The-Sicilian-Disasters-254373211295755/

_____________________________________________________________

