Zeiss-Großplanetarium Prenzlauer Allee 80, 10405 Berlin

Zur kürzesten Nacht des Jahres am 21. Juni verwandelt sich die gesamte Hauptstadt in eine einzige große Bühne und feiert die beliebte Fête de la Musique. Das Zeiss-Großplanetarium wird zum Austragungsort des legendären Musikfestes und lässt musische Klänge und kosmische Weiten verschmelzen. Musikalische Highlights sind an dem Tag nicht nur im, sondern sogar auf dem Dach des Gebäudes live zu erleben.

Herzstück des Programms ist der Planetariumssaal, der den Gästen an dem Tag zu freiem Eintritt offensteht und in dem Live-Musik und kosmische 360°-Fulldome-Visuals ein einmaliges Konzerterlebnis schaffen. Das Songwriter-Duo JUDI&COCHO und ihre Band nehmen das Publikum mit durch die Sphären ihrer gefühlvollen Songs. Der Solo-Künstler Berq geleitet den Weg zu neuen Horizonten mit einer Kostprobe seiner kürzlich erschienen Debüt-EP und die Musikerin Amilli verzaubert mit einer gewaltigen Portion Soul sowie Gefühl in der Stimme.

Open Air-Fans können sich auf Künstler*innen freuen, die auf dem Dach des Zeiss-Großplanetariums auftreten: Die Hamburger Pop-Rapperin Hanna Noir präsentiert ihren energiegeladenen Mix aus Drum & Bass und UK Garage bestückt mit emotionalen Texten. Der Berliner Singer-Songwriter Ronis Goliath erobert mit seiner beeindruckend voluminösen und dennoch sanften Stimme die galaktische Bühne seiner Heimatstadt, während die talentierte 26-jährige Sängerin, Songwriterin und Produzentin Serpentin die Zuhörer*innen mit ihren Indie-Elektro-Klangwelten in andere Dimension entführt.

© Steffen Junghanß | Fête de la Musique 2022