Zeinulili, sortie botanique Ordiarp, 19 juillet 2022

Zeinulili, sortie botanique

Fronton Ordiarp Pyrénées-Atlantiques

2022-07-19 09:00:00 – 2022-07-19 12:30:00

Ordiarp

Pyrénées-Atlantiques

Ordiarp

8 8 EUR Pour ce mois de juillet, Zeinülili vous propose le mardi 19 juillet une sortie botanique et paysagère sur les hauteurs d’Ordiarp, autour de la chapelle Saint-Grégoire et du camp protohistorique de Gaztelüzarre.

Le rendez-vous est donné à 9H à la chapelle Saint-Grégoire (altitude 425 m) et la fin de la sortie est prévue vers 12H30.

Possibilité de pique-niquer ensemble et à l’ombre !! à l’issue de cette petite randonnée.

Au programme, découverte de la flore des pâturages en effectuant une boucle de 5 km sur chemins (et route) sans difficultés, avec un dénivelé positif de 150 m. Le niveau de marche reste donc assez facile.

Prévoir vêtements adaptés à la météo, chaussures de marche, eau et en-cas.

La route menant à la chapelle étant pentue et étroite, je propose de covoiturer sur les 4 derniers km en se donnant rendez-vous à 8H40 sur la route de Lambarre, sur le parking des poubelles.

+33 6 85 35 01 25

dernière mise à jour : 2022-07-08