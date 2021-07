Zeinulili, sortie botanique Ordiarp, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Ordiarp.

Zeinulili, sortie botanique 2021-07-12 09:00:00 – 2021-07-12 12:00:00

Ordiarp Pyrénées-Atlantiques Ordiarp

4 4 EUR Rendez-vous à 9H au fronton d’Ordiarp. Fin de la sortie prévue vers 12H. Possibilité de pique-niquer ensemble à l’issue de la ballade sur la place du village en bordure du ruisseau. Merci de préciser lors de l’inscription si vous êtes intéressé(e) par le pique-nique.

Circuit facile : 2 km avec un dénivelé de 85 m – Prévoir chaussures de marche.

Le port du masque n’est plus obligatoire.

Le tarif est de : 8 € par adulte (12 € pour un couple) et 4 € pour les mineurs à partir de 12 ans. Le règlement pourra se faire par chèque ou espèces sur le lieu de rendez-vous.

Inscription par mail (de préférence) ou par téléphone, en donnant les noms et prénoms des participants avec un n° de téléphone (obligatoire, pour vous joindre en cas de problème de dernière minute, notamment en cas d’intempéries).

En cas de désistement, merci de prévenir dès que possible

+33 6 85 35 01 25

