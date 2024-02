Zeinmacher Markt Guewenheim, jeudi 4 juillet 2024.

Zeinmacher Markt Guewenheim Haut-Rhin

Venez faire vos achats, découvrir des nouveaux produits des producteurs et artisans dans un cadre convivial ! Buvette et petite restauration sur place.

Venez faire vos achats, découvrir des nouveaux produits des producteurs et artisans dans un cadre convivial ! Buvette et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04 17:00:00

fin : 2024-07-04 20:00:00

21 Rue St Maurice

Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est mairie.guewenheim@tv-com.net

L’événement Zeinmacher Markt Guewenheim a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme de Masevaux