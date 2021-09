Marseille Café Conception Bouches-du-Rhône, Marseille ZEEROY 100% vinyle Reggae// Roots// Ska// Rocksteady Café Conception Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Venez bouger vos boules aux sons retros du véritable reggae. Des années 60s jusqu’aux années 90s, Zeeroy a déniché des perles rares du ska au rocksteady ainsi que des bons vieux classiques. Sa collection est aussi vaste que sa connaissance et aussi authentique que son enthousiasme. ♫♫♫ Café Conception 148 rue saint pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

