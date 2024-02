ZED YUN PAVAROTTI Les Saulnières Le Mans, vendredi 5 avril 2024.

ZED YUN PAVAROTTI Les Saulnières Le Mans Sarthe

Après avoir assuré la première partie d’Orelsan en 2018, il sort sa première mixtape en Grand Zéro et récidive l’année d’après avec French Cash.

Alors e´toile montante du rap franc¸ais, le de´sinvolte et charismatique ste´phanois de´route, autant par ses textes labyrinthiques que son esthe´tique ge´ne´rale, ultra moderne et a` la fois sortie d’outre-tombe, crooner dans la surenche`re d’attitude, auto-tune et me´lodies pop, rap de minet et violence punk. Public, journalistes et artistes voient apparai^tre cet animal rare avec beaucoup de questions, la plupart du temps sans re´ponse ; autre silence, pendant deux ans, apre`s son premier album Beauseigne ( le pauvre en patois ste´phanois), ou` l’artiste me´tamorphe effectue, encore, sa mue. Jusqu’a` son tout dernier album, Encore, disponible depuis le 7 avril dernier. Un album qui emme`ne Zed Yun dans un univers encore rempli de contrastes, ou` l’envie de faire la Une des tabloi¨ds charrie avec un simple de´sir d’amour ; menant la guerre pour avoir la paix. EUR.







Les Saulnières 239, avenue Rhin et Danube

Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

