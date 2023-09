Zebrock: Le corps dans tous ses états Bibliothèque Vaugirard Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 16h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Réservation au 01 48 28 77 42 ou bibliothèque.vaugirard@paris.fr

Conférence chantée et dansée par Zebrock: Le corps dans tous ses états!

Corps

qui danse, qui souffre, qui lutte ou qui exulte : les musiques populaires sont

à la fois la bande son et le porte-voix du corps. Qu’il soit racisé, sexisé,

minorisé, qu’il traduise l’épuisement des travailleur.se.s ou le dépassement de

soi des sportif.ve.s , qu’il clame sa douleur, sa fierté ou ses combats, il a

trouvé dans les danses et textes des musiques actuelles un espace d’expression

en mouvement. Racontés et interprétés en classe par deux musiciens-intervenants

aguerris, une douzaine de morceaux sont replacés à travers cette conférence

dans leur contexte historique, social, économique et politique, de Nina Simone

ou James Brown à Yseult et Eesah Yasuke. Narrée et jouée par SINGE et Super

Chaton (Mystic Gordon).

Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/evenements/monte-le-son-2023-festival-des-bibliotheques-de-la-ville-de-paris-42259

Zebrock