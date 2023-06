De Cuyper VS De Cuyper Zèbre de Bray-sur-Somme Bussy-Saint-Georges, 10 juin 2023, Bussy-Saint-Georges.

De Cuyper VS De Cuyper Samedi 10 juin, 19h30 Zèbre de Bray-sur-Somme Gratuit

La Compagnie Pol & Freddy débarque à Bray-sur-Somme, le 10 juin à 19h30, pour présenter son spectacle « De Cuyper VS De Cuyper »

Dans un stade de sport tourbillonnant, deux frères jongleurs s’affrontent. Tous les codes des sports connus, moins connus et inventés sont utilisés : héroïsme et fair-play, blessures et sponsoring, dopage et règles contournées. Des supporters enthousiastes, un arbitre strict et un commentateur pas toujours objectif complètent le tableau. Une chose est sûre, un frère quittera l’arène en vainqueur et un autre en perdant.

Zèbre de Bray-sur-Somme Allée des Petits Pas, 80340 Bray-sur-Somme Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T19:30:00+02:00 – 2023-06-10T21:30:00+02:00

spectacle Zèbre